Невьянцева (Семенова) Таисья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?
Отец: не указан
Мать: Семенова Анна
Рождение ребёнка
02.07.1966
Сын: Невьянцев Сергей Валерианович
Отец ребёнка: Невьянцев Валерий Семенович
Рождение ребёнка
09.11.1972
Дочь: Миллер Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Невьянцев Валерий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край