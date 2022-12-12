Невьянцева (Семенова) Таисья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевьянцева (Семенова) Таисья Иосифовна

Невьянцева (Семенова) Таисья Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?

Отец: не указан

Мать: Семенова Анна

Рождение ребёнка
02.07.1966

Сын: Невьянцев Сергей Валерианович

Отец ребёнка: Невьянцев Валерий Семенович

Рождение ребёнка
09.11.1972

Дочь: Миллер Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Невьянцев Валерий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невьянцев Валерий Семенович

Смерть
Неизвестно
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close