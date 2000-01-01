Концеба Мифодий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Чаленко Лидия Мифодьевна
Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна
Рождение ребёнка
08.02.1921
Дочь: Евтушенко Марфа Мефодеевна
Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна
Рождение ребёнка
10.08.1922
Дочь: Трофимова Анна Мифодьевна
Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иерманохова Просковья Мифодьевна
Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоропупова Маланья Мифодьевна
Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна
Смерть
Неизвестно