Концеба Мифодий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концеба Мифодий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Чаленко Лидия Мифодьевна

Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна

Рождение ребёнка
08.02.1921

Дочь: Евтушенко Марфа Мефодеевна

Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна

Рождение ребёнка
10.08.1922

Дочь: Трофимова Анна Мифодьевна

Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иерманохова Просковья Мифодьевна

Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоропупова Маланья Мифодьевна

Мать ребёнка: Концеба Василиса Дмитревна

Смерть
Неизвестно
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