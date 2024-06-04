Каторова (Тараканова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тараканов Федор
Мать: Тараканова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каторов Александр Григарьевич
Отец ребёнка: Каторов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1956
Сын: Каторов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Каторов Григорий Иванович
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
Неизвестно