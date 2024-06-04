Каторова (Тараканова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каторова (Тараканова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Колосово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараканов Федор

Мать: Тараканова Васса

Колосово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каторов Александр Григарьевич

Отец ребёнка: Каторов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1956

Сын: Каторов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Каторов Григорий Иванович

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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