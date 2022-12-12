Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Разумова Парасковья Азаровна
Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Азаровна
Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Домна Азаровна
Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно