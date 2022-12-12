Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Разумова Парасковья Азаровна

Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Азаровна

Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Захаров Борис Азарович

Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Захаров Сидор Азарович

Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Домна Азаровна

Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Захаров Козьма Азарович

Отец ребёнка: Захаров Озар Манеевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Озар Манеевич

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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