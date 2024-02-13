Шабалин Роман Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалин Роман Юрьевич

Шабалин Роман Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.2006

Сын: Шабалин Станислав Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2006

Сын: Шабалин Илья Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.2013

Дочь: Шабалина Марьяна Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close