Шабалин Роман Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.2006
Сын: Шабалин Станислав Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.2013
Дочь: Шабалина Марьяна Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности