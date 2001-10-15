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Горских Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1949

Дата смерти

15.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1949

Отец: Горских Павел Иванович

Мать: Горских Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.08.1972

Сын: Горских Константин Александрович

Мать ребёнка: Горских Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1977

Дочь: Горских Людмила Александровна

Мать ребёнка: Горских Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горских Валентина Ивановна

Смерть
15.10.2001
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