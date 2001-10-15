Горских Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1949
Дата смерти15.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1949
Отец: Горских Павел Иванович
Мать: Горских Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.08.1972
Сын: Горских Константин Александрович
Мать ребёнка: Горских Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1977
Дочь: Горских Людмила Александровна
Мать ребёнка: Горских Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.2001