Хлынова (Вершинина) София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова (Вершинина) София Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1933

Дата смерти

04.04.2010

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933

Отец: Вершинин Григорий Осипович

Мать: Вершинина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
?.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Василий Иванович

Смерть
04.04.2010
Ниж. Обл. Сосн. р-он с. Бараново
Похороны
Неизвестно
Бараново Сосновский район Нижегородская область
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