Хлынова (Вершинина) София Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1933
Дата смерти04.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933
Рождение ребёнка
?.08.1954
Рождение ребёнка
06.10.1956
Рождение ребёнка
24.12.1960
Смерть
04.04.2010
Ниж. Обл. Сосн. р-он с. Бараново
Похороны
Неизвестно
Бараново Сосновский район Нижегородская область