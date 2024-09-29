Тарханов Тимофей Леонтиев
Место рождения
Дата рожденияС 1729 по 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1729 по 1731 ст.
Отец: Тарханов Леонтий Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: (Тарханова) Неонила Тимофеева
Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Сын: Тарханов Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: (Тарханова) Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно