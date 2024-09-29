Тарханов Тимофей Леонтиев С 1729 по 1731 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарханов Тимофей Леонтиев

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Место рождения

Уктус, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

С 1729 по 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1699 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1729 по 1731 ст.

Отец: Тарханов Леонтий Петров

Мать: не указана

Уктус, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарханова Феодора Фёдорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: (Тарханова) Неонила Тимофеева

Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Тарханов Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Тарханов Исаак Тимофеев

Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: (Тарханова) Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Тарханов Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Тарханова Феодора Фёдорова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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