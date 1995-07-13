Steiner (Reshofsky) Helen
Место рожденияBrooklyn, New York
Дата рождения16.09.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Brooklyn, New York
Бракосочетание
20.10.1945
Муж: Steiner Arthur
Рождение ребёнка
21.05.1948
Anaheim, California
Рождение ребёнка
17.11.1951
Рождение ребёнка
01.01.1956