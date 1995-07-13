Steiner (Reshofsky) Helen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Steiner (Reshofsky) Helen

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Место рождения

Brooklyn, New York

Дата рождения

16.09.1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Brooklyn, New York
Бракосочетание
20.10.1945

Муж: Steiner Arthur

Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Steiner Arthur

Anaheim, California
Рождение ребёнка
17.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Steiner Arthur

Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Steiner Arthur

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