Коровкин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1991

Отец: Коровкин Александр Валентинович

Мать: Трущелева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
27.12.2018

Сын: Коровкин Антон Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.2021

Дочь: Коровкина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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