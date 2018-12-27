Коровкин Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1991
Рождение ребёнка
27.12.2018
Сын: Коровкин Антон Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2021
Дочь: Коровкина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности