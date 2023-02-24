Головин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Головина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Головина Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно
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