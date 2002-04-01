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Коноплев Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коноплев Семен Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1935

Дочь: Коноплева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Коноплева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коноплева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Коноплева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Мария

Смерть
01.04.2002
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