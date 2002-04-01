Коноплев Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.2002
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коноплев Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.05.1935
Дочь: Коноплева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Коноплева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коноплева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Коноплева Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноплева Мария
Смерть
01.04.2002