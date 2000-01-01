Чурилин Пимен Федоров
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1834
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Чурилин Федор Яковлев
Мать: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1840
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния