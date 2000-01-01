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Чурилин Пимен Федоров

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Чурилин Федор Яковлев

Мать: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1840
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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