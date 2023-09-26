Писарева Агриппина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисарева Агриппина Ильинична

Писарева Агриппина Ильинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

06.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Худяковская Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Тобольск
Рождение ребёнка
28.07.1887

Дочь: Худяковская Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Тобольск
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Худяковская Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Тобольск
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Худяковская Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Тобольск
Рождение ребёнка
04.10.1892

Сын: Худяковский Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Тобольск
Рождение ребёнка
?.12.1900

Дочь: Худяковская Аполлинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Омск
Рождение ребёнка
1903

Сын: Худяковский Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Омск
Смерть
06.08.1938
г. Харбин, Китай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close