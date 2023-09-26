Писарева Агриппина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти06.08.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Худяковская Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Тобольск
Рождение ребёнка
28.07.1887
Дочь: Худяковская Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Тобольск
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Худяковская Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Тобольск
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Худяковская Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Тобольск
Рождение ребёнка
04.10.1892
Сын: Худяковский Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Тобольск
Рождение ребёнка
?.12.1900
Дочь: Худяковская Аполлинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Омск
Рождение ребёнка
1903
Сын: Худяковский Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Омск
Смерть
06.08.1938
г. Харбин, Китай