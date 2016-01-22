Вохтомин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1958
Дата смерти22.01.2016
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринкевич Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
09.03.1982
Дочь: Вохтомина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
18.12.1988
Сын: Вохтомин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гринкевич Светлана Владимировна
Смерть
22.01.2016