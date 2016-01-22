Вохтомин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохтомин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1958

Дата смерти

22.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1958

Отец: Вохтомин Алексей Захарович

Мать: Вохтомина Ираида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринкевич Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
09.03.1982

Дочь: Вохтомина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
18.12.1988

Сын: Вохтомин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гринкевич Светлана Владимировна

Смерть
22.01.2016

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