Бутко Виталий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутко Виталий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Бутко Петр Павлович

Мать: Бутко (Сердюк) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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