Загороднов Фёдор Нилович
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Настасья Фёдоровна
Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Загороднов Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анисья Фёдоровна
Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулина Фёдоровна
Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Загороднов Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна
Работа или профессия
Неизвестно