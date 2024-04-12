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Загороднов Фёдор Нилович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Загороднов Нил Алексеевич

Мать: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Настасья Фёдоровна

Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Загороднов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анисья Фёдоровна

Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулина Фёдоровна

Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Загороднов Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Загороднова Ефросинья Архиповна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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