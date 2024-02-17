Kott (Zaslavskiy) Sarah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kott (Zaslavskiy) Sarah

Место рождения

Priluki, Ukraine

Дата рождения

10.07.1924

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Priluki, Ukraine
Рождение ребёнка
15.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kott Roman

Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kott Roman

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kott Roman

Смерть
2008
Novosibirsk, Russia
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