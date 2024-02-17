Kott (Zaslavskiy) Sarah
Место рожденияPriluki, Ukraine
Дата рождения10.07.1924
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kott Roman
Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kott Roman
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kott Roman
Смерть
2008
Novosibirsk, Russia