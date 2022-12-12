Нестеров Николай Кириллович
Место рожденияКостромская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская обл.
Рождение ребёнка
21.05.1954
Сын: Нестеров Александр
Мать ребёнка: Нестерова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сызганова Галина
Мать ребёнка: Нестерова Нина Николаевна
Якшанга, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область