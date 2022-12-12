Нестеров Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Николай Кириллович

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Место рождения

Костромская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская обл.
Рождение ребёнка
21.05.1954

Сын: Нестеров Александр

Мать ребёнка: Нестерова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сызганова Галина

Мать ребёнка: Нестерова Нина Николаевна

Якшанга, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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