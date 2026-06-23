Макаров Григорий Трофимович
мужской, родился 1820, Боровое, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Супруги
Макарова Анастасия Харитоновна1820 ст. г.р.
Дети
Сёмина (Макарова) Анна Григорьевна20.12.1866 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Боровое, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1866 ст.
Дочь: Сёмина (Макарова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Харитоновна
Боровое, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно