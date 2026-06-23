Макаров Григорий Трофимович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Макаров Григорий Трофимович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1820, Боровое, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Супруги
Макарова Анастасия Харитоновна1820 ст. г.р.
Дети
Сёмина (Макарова) Анна Григорьевна20.12.1866 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровое, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Анастасия Харитоновна

Рождение ребёнка
20.12.1866 ст.

Дочь: Сёмина (Макарова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Харитоновна

Боровое, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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