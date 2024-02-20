Долгий Илья Андреевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1880
Отец: Долгий Андрей Павлович
Мать: Долгая Дарья Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгая София Минина
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Долгая) Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Долгая София Минина
Рождение ребёнка
19.12.1898
Сын: Долгий Игнат Ильич
Мать ребёнка: Долгая София Минина
Рождение ребёнка
08.11.1900
Сын: Долгий Михаил Ильич
Мать ребёнка: Долгая София Минина
Рождение ребёнка
04.07.1902
Сын: Долгий Андрей Ильич
Мать ребёнка: Долгая София Минина
Рождение ребёнка
05.10.1903
Сын: Долгий Сергей Ильич
Мать ребёнка: Долгая София Минина
Рождение ребёнка
21.08.1905
Сын: Долгий Петр Ильич
Мать ребёнка: Долгая София Минина
Рождение ребёнка
05.12.1906
Сын: Долгий Николай Ильич
Мать ребёнка: Долгая София Минина
Смерть
Неизвестно