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Долгий Илья Андреевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Долгий Андрей Павлович

Мать: Долгая Дарья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая София Минина

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Долгая) Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Долгая София Минина

Рождение ребёнка
19.12.1898

Сын: Долгий Игнат Ильич

Мать ребёнка: Долгая София Минина

Рождение ребёнка
08.11.1900

Сын: Долгий Михаил Ильич

Мать ребёнка: Долгая София Минина

Рождение ребёнка
04.07.1902

Сын: Долгий Андрей Ильич

Мать ребёнка: Долгая София Минина

Рождение ребёнка
05.10.1903

Сын: Долгий Сергей Ильич

Мать ребёнка: Долгая София Минина

Рождение ребёнка
21.08.1905

Сын: Долгий Петр Ильич

Мать ребёнка: Долгая София Минина

Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Долгий Николай Ильич

Мать ребёнка: Долгая София Минина

Смерть
Неизвестно

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