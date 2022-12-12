Целиков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1905

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1866 г.р.

Мать

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1905

Отец: Целиков Александр Петрович

Мать: Целикова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
26.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целикова Валентина Гермогеновна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1939

Сын: Целиков Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Целикова Валентина Гермогеновна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Целиков Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Целикова Валентина Гермогеновна

Смерть
1975
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