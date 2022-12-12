Целиков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1905
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1905
Рождение ребёнка
26.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целикова Валентина Гермогеновна
Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1939
Мать ребёнка: Целикова Валентина Гермогеновна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Целикова Валентина Гермогеновна
Смерть
1975