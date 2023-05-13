Анна Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья/Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Фёдорович
Смерть
Неизвестно