Анна Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья/Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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