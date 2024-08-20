Стрельцова Мирона (Мирония) Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Мирона (Мирония) Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Иван Артемьев

Рождение ребёнка
29.06.1912

Дочь: (Стрельцова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Артемьев

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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