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Пекарская Татьяна Анатольевна
Пекарская Татьяна Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.1966
Пол
Женский
Отец
Пекарский Анатолий Константинович
1941 г.р.
Мать
Пекарская (Курбатова) Людмила Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1966
Отец:
Пекарский Анатолий Константинович
Мать:
Пекарская Людмила Ивановна
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