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Ириния Афанасьевна

Место рождения

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1886 г.р.
Вычислено 1888 г.р.
Вычислено 1894 г.р.
Вычислено 1897 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Иринии на тот момент было 57 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 27 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что на тот момент Василию было 25 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Дочь: Серафима Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что на тот момент Серафиме было 19 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федору на тот момент было 16 лет
Смерть
Неизвестно

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