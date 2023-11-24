Ириния Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Иринии на тот момент было 57 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 27 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что на тот момент Василию было 25 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Дочь: Серафима Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что на тот момент Серафиме было 19 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Федор Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федору на тот момент было 16 лет
Смерть
Неизвестно