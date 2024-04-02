Спирина (???) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (???) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Спирин Василий Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1850

Сын: Спирин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Спирин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Спирин Иван Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Спирин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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