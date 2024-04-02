Спирина (???) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1850
Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Спирин Иван Иванович
Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Спирин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно