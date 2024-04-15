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Смольянинов Иван Фетисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1628

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1628

Отец: Смольянинов Фетис Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольянинов Олешка (Алексей/Олег) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольянинов Янка (Лукьян) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1649

Сын: Смольянинов Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Смольянинов Панкрат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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