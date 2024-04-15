Смольянинов Иван Фетисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1628
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1628
Отец: Смольянинов Фетис Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольянинов Олешка (Алексей/Олег) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольянинов Янка (Лукьян) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1649
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1657
Сын: Смольянинов Панкрат Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно