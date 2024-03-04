Сулимов Иосиф Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сулимов Антон
Мать: Баханкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулимов Т амара Иосифовна
Мать ребёнка: Сулимова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сулимова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулимов Николай Иосифович
Мать ребёнка: Сулимова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулимов Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Сулимова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сулимова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулимова Антонина
Смерть
Неизвестно