Сулимов Иосиф Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимов Иосиф Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сулимов Антон

Мать: Баханкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулимов Т амара Иосифовна

Мать ребёнка: Сулимова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулимов Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Сулимова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулимов Николай Иосифович

Мать ребёнка: Сулимова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулимов Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Сулимова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулимов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Сулимова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Антонина

Смерть
Неизвестно
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