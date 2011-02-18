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Пахомов Юрий Иванович

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Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.12.1928

Дата смерти

18.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Нина Сергеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Нина Сергеевна

Смерть
18.02.2011
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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