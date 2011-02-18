Пахомов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.12.1928
Дата смерти18.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пахомова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
10.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пахомова Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Нина Сергеевна
Смерть
18.02.2011