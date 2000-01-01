Соколов Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соколов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Соколов Аристарх Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович

Рождение ребёнка
25.04.1861

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Киприан Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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