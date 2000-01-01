Соколов Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Соколов Аристарх Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.04.1861
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно