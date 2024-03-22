(Чернецкая) Анастасия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернецкая) Анастасия Ефимова

Место рождения

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

29.10.1817 ст.

Дата смерти

16.07.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1817 ст.

Отец: Чернецкий Ефим Павлов

Мать: Чернецкова Марфа Алексеева

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Крещена в Троицкой церкви слободы Белой 31.10.1817 Восприемники: подданный Никита Архипов сын ..чарев да подданного Андрея Николаева сына Хлызова жена Мария Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
умерла в младенчестве
Место жительства
Неизвестно
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Смерть
16.07.1818 ст.
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: от припадка
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