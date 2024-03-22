(Чернецкая) Анастасия Ефимова
Место рождения
Дата рождения29.10.1817 ст.
Дата смерти16.07.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1817 ст.
Отец: Чернецкий Ефим Павлов
Крещена в Троицкой церкви слободы Белой 31.10.1817 Восприемники: подданный Никита Архипов сын ..чарев да подданного Андрея Николаева сына Хлызова жена Мария Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
умерла в младенчестве
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1818 ст.
Причина смерти: от припадка