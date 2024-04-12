Самохин Игорь Александрия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохин Игорь Александрия

Самохин Игорь Александрия

Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

24.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1989

Отец: Самохин Александр Федорович

Мать: Самохина Елена Алексеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close