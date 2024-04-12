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Самохин Игорь Александрия
Самохин Игорь Александрия
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Древо
Место рождения
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
Дата рождения
24.02.1989
Пол
Мужской
Отец
Самохин Александр Федорович
1954 г.р.
Мать
Самохина (Шалашова) Елена Алексеевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1989
Отец:
Самохин Александр Федорович
Мать:
Самохина Елена Алексеевна
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
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