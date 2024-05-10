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Дробышев Василий Симанов

Место рождения

Копцево, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Дробышев Симан

Мать: Дробышева Ирина Кондратьевна

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Дробышев Карп Васильевич

Мать ребёнка: Дробышева Мария

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Дробышев Архип Васильевич

Мать ребёнка: Дробышева Мария

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дробышев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дробышева Мария

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Смерть
1841
Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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