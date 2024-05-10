Дробышев Василий Симанов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Дробышев Симан
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Дробышева Мария
Рождение ребёнка
1807
Сын: Дробышев Архип Васильевич
Мать ребёнка: Дробышева Мария
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Дробышева Мария
Смерть
1841
Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)