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Максимов Павел Максимович

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Место рождения

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

15.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1917

Дочь: Филимонова Галина Павловна

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Анастасия Михайловна

Смерть
15.10.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Максимов Павел Максимович, 1874 г. р., уроженец г. Кингисепп Лен. обл., русский, член ВКП(б) в 1925-1937 гг., без определенных занятий, проживал: г. Ленинград, ул. Декабристов, д. 49, кв. 15. Арестова... Показать все
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