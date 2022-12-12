Максимов Павел Максимович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти15.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1917
Дочь: Филимонова Галина Павловна
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1937
Максимов Павел Максимович, 1874 г. р., уроженец г. Кингисепп Лен. обл., русский, член ВКП(б) в 1925-1937 гг., без определенных занятий, проживал: г. Ленинград, ул. Декабристов, д. 49, кв. 15. Арестова... Показать все