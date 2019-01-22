Зайнуллин Артур Тахирович
Место рождения
Дата рождения02.07.1980
Дата смерти22.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1980
Отец: Зайнуллин Тахир Абдуллинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бормотенко Олеся
Рождение ребёнка
19.07.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бормотенко Олеся
Рождение ребёнка
06.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бормотенко Олеся
Смерть
22.01.2019