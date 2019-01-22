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Зайнуллин Артур Тахирович

Место рождения

Альменево, Альменевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.07.1980

Дата смерти

22.01.2019

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1980

Отец: Зайнуллин Тахир Абдуллинович

Мать: скрыто настройками приватности

Альменево, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бормотенко Олеся

Рождение ребёнка
19.07.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бормотенко Олеся

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бормотенко Олеся

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
22.01.2019

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