Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резник Лина Алексеевна

Отец ребёнка: Резник Алексей Михайлович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резник Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Резник Алексей Михайлович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резник Алексей Михайлович

Демьяновка, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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