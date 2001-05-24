Vasiljev Nikifor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vasiljev Nikifor

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1925

Дочь: Trofimov Haritina

Мать ребёнка: Vasiljeva Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Priknja Lampija

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vasiljev Stepan

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Keja

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vasiljeva Anna

Смерть
Неизвестно
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