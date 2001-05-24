Vasiljev Nikifor
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1925
Дочь: Trofimov Haritina
Мать ребёнка: Vasiljeva Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Priknja Lampija
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vasiljev Stepan
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Keja
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Vasiljeva Anna
Смерть
Неизвестно