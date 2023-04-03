Говорухина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти01.10.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1882
Оба первым браком Поручители: По жениху - села Виловатое государственные крестьяне Ерофей Тарасович Чикин и Макар Самсонович Емельянов По невесте - села Виловатое государственные крестьяне Елисей Сте... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1884
Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович
Рождение ребёнка
25.10.1886
Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович
Рождение ребёнка
28.07.1895
Сын: Говорухин Василий Никитич
Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович
Рождение ребёнка
05.04.1898
Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович
Рождение ребёнка
01.02.1901
Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович
Рождение ребёнка
21.01.1903
Дочь: Говорухина Анна Никитична
Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович
Рождение ребёнка
26.08.1905
Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Говорухина Мария Никитична
Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
01.10.1917
Причина смерти: Запись в МК - от чахотки