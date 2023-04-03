Говорухина Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоворухина Агафья Ивановна

Говорухина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

01.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Оба первым браком Поручители: По жениху - села Виловатое государственные крестьяне Ерофей Тарасович Чикин и Макар Самсонович Емельянов По невесте - села Виловатое государственные крестьяне Елисей Сте... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1884

Сын: Говорухин Михаил Никитич

Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1886

Сын: Говорухин Кузьма Никитич

Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Говорухин Василий Никитич

Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1898

Сын: Говорухин Иосиф Никитич

Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Сын: Говорухин Семён Никитич

Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1903

Дочь: Говорухина Анна Никитична

Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1905

Сын: Говорухин Иван Никитич

Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Говорухина Мария Никитична

Отец ребёнка: Говорухин Никита Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
01.10.1917
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Запись в МК - от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close