Чекмазов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмазова) Вера
Мать ребёнка: Чекмазова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмазова) Екатерина
Мать ребёнка: Чекмазова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмазова) Полина
Мать ребёнка: Чекмазова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекмазов Василий
Мать ребёнка: Чекмазова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекмазов Дмитрий
Мать ребёнка: Чекмазова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Чекмазов Сергей
Мать ребёнка: Чекмазова Наталья
Рождение ребёнка
31.08.1927
Сын: Чекмазов Пётр
Мать ребёнка: Чекмазова Наталья
Смерть
Неизвестно