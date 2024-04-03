Чекмазов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмазов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмазова) Вера

Мать ребёнка: Чекмазова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмазова) Екатерина

Мать ребёнка: Чекмазова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмазова) Полина

Мать ребёнка: Чекмазова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекмазов Василий

Мать ребёнка: Чекмазова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекмазов Дмитрий

Мать ребёнка: Чекмазова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Чекмазов Сергей

Мать ребёнка: Чекмазова Наталья

Рождение ребёнка
31.08.1927

Сын: Чекмазов Пётр

Мать ребёнка: Чекмазова Наталья

Смерть
Неизвестно

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