Соломатова Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатова Дарья Герасимовна

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Герасим

Мать: не указана

Белая
Рождение ребёнка
1805

Сын: Соломатов Василий (ст.)

Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
1808

Сын: Соломатов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Харитинья Петровна

Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
1822

Сын: Соломатов Иван Петрович

Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
1825

Сын: Соломатов Василий (мл.)

Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатов Пётр Никофорович

Смерть
Неизвестно
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