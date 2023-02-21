Соломатова Дарья Герасимовна
Место рожденияБелая
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Герасим
Мать: не указана
Белая
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
1808
Сын: Соломатов Матвей Петрович
Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Харитинья Петровна
Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Соломатов Пётр Никофорович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно