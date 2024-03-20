Бурзаковский Тимофей Демьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1888 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Бурзаковский Демьян Иванович
Мать: не указана
Год рождения может быть 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Даты рождения и смерти предположительные Второе предположение что она была единственная жена..
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бурзаковский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Бурзаковская Феодора Димитрива
Рождение ребёнка
1838 ст.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бурзаковский Петр Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845 ст.
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1859 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1862
Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.
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Смерть
1888 ст.