Бурзаковский Тимофей Демьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзаковский Тимофей Демьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

1827 г.р.
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1845 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Бурзаковский Демьян Иванович

Мать: не указана

Год рождения может быть 1805
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурзаковская Феодора Димитрива

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Даты рождения и смерти предположительные Второе предположение что она была единственная жена..
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бурзаковский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Бурзаковская Феодора Димитрива

Рождение ребёнка
1838 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзаковская Феодора Димитрива

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бурзаковский Петр Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзаковская Феодора Димитрива

Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзаковская Феодора Димитрива

Рождение ребёнка
1859 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзаковская Феодора Димитрива

Рождение ребёнка
02.07.1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзаковская Феодора Димитрива

Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурзаковская Феодора Димитрива

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Смерть
1888 ст.

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