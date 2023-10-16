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Козырев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1898

Дата смерти

30.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898

Отец: Козырев Сергей Алексеевич

Мать: Козырева Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
30.05.1945
ЦАМО Фонд ист. информации 8496 Опись ист. информации 168521 Дело ист. информации 6
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