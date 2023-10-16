Козырев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1898
Дата смерти30.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898
Отец: Козырев Сергей Алексеевич
Мать: Козырева Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
30.05.1945
ЦАМО Фонд ист. информации 8496 Опись ист. информации 168521 Дело ист. информации 6