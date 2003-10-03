Бражников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1939
Дата смерти03.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бражникова Валентина Васильевна
Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2003