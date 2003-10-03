Бражников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1939

Дата смерти

03.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бражникова Валентина Васильевна

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражникова Валентина Васильевна

Смерть
03.10.2003
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