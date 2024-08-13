Андреева (Смольянинова) Агрипина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1878
Рождение ребёнка
14.09.1891
Отец ребёнка: Андреев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1893
Дочь: (Андреева) Мария Федотовна
Отец ребёнка: Андреев Федот Васильевич