Андреева (Смольянинова) Агрипина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Смольянинова) Агрипина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1878

Муж: Андреев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1891

Сын: Андреев Иван Федотович

Отец ребёнка: Андреев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1893

Дочь: (Андреева) Мария Федотовна

Отец ребёнка: Андреев Федот Васильевич

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