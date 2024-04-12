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Соколов Федор Васильевич

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Соколов Василий Ефимович

Мать: Соколова Фекла Михайловна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Соколов Александр Федорович

Мать ребёнка: Соколова Ирина Асикритовна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Соколова Настасья Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Асикритовна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Соколов Марья Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Асикритовна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ирина Асикритовна

Смерть
Неизвестно
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