Соколов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Соколов Александр Федорович
Мать ребёнка: Соколова Ирина Асикритовна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Соколова Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Асикритовна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Соколов Марья Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Асикритовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно