Розов Иван Алексеев
Место рождениясело Малахово, Романов-Борисоглебского уезда, Ярославская губерния
Дата рождения1769
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Розов Алексей Гаврилов
Мать: Ксения Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Малахова Романов-Борисоглебского уезда
Образование
Неизвестно
в семинарии не обучался
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
1781
определен пономарем
Работа или профессия
1782
переименован во дьячка
Работа или профессия
1787
дьякон
Рождение ребёнка
1788
Сын: Розов Василий Иванов
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Розов Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Розова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Розов Николай Иванов
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Розова) Олимпиада Иванова
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Розова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Розова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Смерть
1820