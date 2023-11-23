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Розов Иван Алексеев

Место рождения

село Малахово, Романов-Борисоглебского уезда, Ярославская губерния

Дата рождения

1769

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Розов Алексей Гаврилов

Мать: Ксения Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Малахова Романов-Борисоглебского уезда
Образование
Неизвестно
в семинарии не обучался
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
1781
определен пономарем
Работа или профессия
1782
переименован во дьячка
Работа или профессия
1787
дьякон
Рождение ребёнка
1788

Сын: Розов Василий Иванов

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Розов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Розова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Розов Николай Иванов

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Розова) Олимпиада Иванова

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Розова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Розова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1811

Сын: Розов Александр Иванов

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Смерть
1820

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