Нащекин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1931
Дата смерти17.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1957
Сын: Нащекин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Нащекина Галина (Римма) Александровна
Рождение ребёнка
17.09.1962
Сын: Нащекин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Нащекина Галина (Римма) Александровна
Место жительства
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1986