Нащекин Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нащекин Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1931

Дата смерти

17.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1957

Сын: Нащекин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Нащекина Галина (Римма) Александровна

Рождение ребёнка
17.09.1962

Сын: Нащекин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Нащекина Галина (Римма) Александровна

Место жительства
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нащекина Галина (Римма) Александровна

Смерть
17.03.1986
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