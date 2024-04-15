Демиденко Марина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемиденко Марина Кузьминична

Демиденко Марина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1876 ст.

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Демиденко Семен Яковлевич

Николаевка, Сумська область
Восприемник
11.02.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Емельяновна Белокур
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.

Сын: Демиденко Михаил Семенович

Отец ребёнка: Демиденко Семен Яковлевич

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демиденко Семен Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close