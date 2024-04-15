Демиденко Марина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1876 ст.
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Демиденко Семен Яковлевич
Восприемник
11.02.1880 ст.
Евдокия Емельяновна Белокур
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.
Сын: Демиденко Михаил Семенович
Отец ребёнка: Демиденко Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно