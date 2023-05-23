Глушков Панкрат Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Панкрат Кузьмич

Место рождения

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1754

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Глушков Кузьма Анкидинович

Мать: Глушкова Пелагея Осиповна

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1797

Сын: Глушков Андрей Панкратович

Мать ребёнка: Глушкова Парасковья Никифоровна

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1831
Глушковы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
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