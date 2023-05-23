Глушков Панкрат Кузьмич
Место рождениядеревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1754
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1797
Сын: Глушков Андрей Панкратович
Мать ребёнка: Глушкова Парасковья Никифоровна
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1831
Глушковы, Свечинский муниципальный район, Кировская область